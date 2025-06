Collegamenti intercity e regionali a singhiozzo per il nord della Tuscia | Serve tavolo con i Comuni laziali

Il nord della Tuscia si trova di nuovo isolato, con collegamenti ferroviari insufficienti e spesso interrotti, ostacolando la mobilità e lo sviluppo locale. La sindaca di Acquapendente, Alessandra Terrosi, chiede un tavolo con i comuni laziali per trovare soluzioni condivise, affinché la regione possa garantire servizi efficienti e ricollegare questa zona strategica al resto d’Italia. È essenziale agire ora per tutelare il diritto di mobilità dei cittadini e promuovere il rilancio economico del territorio.

Collegamenti ferroviari nel nord della Tuscia, pochi e non funzionanti. La sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi interviene in merito e chiede l'aiuto degli altri comuni della zona interessati da un dismissione di linee che di fatto taglia fuori il territorio dal resto d'Italia.

