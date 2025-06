Collebeato | festa Alpina

Preparati a vivere tre giorni di emozioni e spirito alpino alla 36ª Festa Alpina di Collebeato! Dal 20 al 22 giugno, il nuovo centro civico "La Porta" si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione, offrendo musica, ballo e momenti di convivialità. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici e condividere valori autentici. Non mancare: questa festa èun tributo alla nostra cultura alpina, un evento che ti coinvolgerà nel profondo.

La 36ª Festa Alpina, organizzata dal Gruppo di Collebeato - Sezione di Brescia degli Alpini in collaborazione con il Comune di Collebeato, torna dal 20 al 22 giugno per celebrare la tradizione alpina con musica, ballo e convivialità. L'evento, che si terrà presso il nuovo centro civico "La Porta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Collebeato: festa Alpina

