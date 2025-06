Col fine settimana torna l' incubo delle code sull' A19 | ecco i consigli di Anas per evitare i disagi

Se il weekend si avvicina, meglio prepararsi ad affrontare i potenziali disagi sulla A19 Palermo-Catania. Tra sabato 21 giugno e domenica, i lavori in corso tra Altavilla Milicia e Bagheria potrebbero causare code e rallentamenti, specialmente nelle ore di punta. Per evitare stress e perdere tempo prezioso, ecco i consigli di Anas per viaggiare in tutta sicurezza e serenitĂ , garantendo un tragitto piĂą fluido e senza sorprese.

Possibili disagi tra domani (sabato 21 giugno) e domenica sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dove proseguono i lavori nel tratto tra Altavilla Milicia e Bagheria. L'Anas prevede code proprio in corrispondenza dei cantieri nella mattinata di domani e nel primo pomeriggio di domenica e per questo.

