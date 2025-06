Cogoleto accusati di saluto romano nel giorno della Memoria assolti tre ex consiglieri comunali

In un caso che ha suscitato scalpore e dibattito pubblico, tre ex consiglieri comunali di Cogoleto sono stati assolti dall'accusa di saluto romano nel giorno della memoria. Il giudice ha stabilito che "il fatto non sussiste", riconoscendo la legittimità delle loro azioni durante una votazione. Amadei, Biamonti e Siri si erano difesi sostenendo di aver semplicemente alzato la mano. La vicenda si conclude con questa pronuncia che chiude ogni dubbio sulla loro innocenza.

Per il giudice "il fatto non sussiste". Amadei (Fdi), Biamonti (Lega) e Siri (indipendente) si erano difesi sostenendo di aver alzato la mano durante una votazione Sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" i tre ex consiglieri del Comune di Cogoleto accusati di violazione della legge.

