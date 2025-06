Cocaina nascosta in una cassetta dell' elettricità in casa anche walkie-talkie e cerca microspie

Un'operazione investigativa scoppiettante ha portato all'arresto di un 65enne di Faleria, sorpreso con cocaina nascosta in una cassetta dell'elettricità, insieme a walkie-talkie e microspie per comunicazioni riservate. Dopo giorni di indagini, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione, smascherando un vero e proprio covo di attività illecite. Un episodio che riaccende i riflettori sulla lotta allo spaccio e alla criminalità organizzata.

