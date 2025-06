Cocaina già a 20 anni dipendenza da crack in crescita Si amplia il progetto di prevenzione di San Patrignano

La crescita delle dipendenze tra i giovani è un allarme che non possiamo ignorare. Secondo l’Osservatorio San Patrignano 2025, il 20,7% dei ragazzi entrati in comunità tra maggio 2024 e aprile 2025 sono risultati positivi alla cocaina o al crack. Questi dati evidenziano la necessità di rafforzare i progetti di prevenzione e supporto, affinché siano sempre più efficaci nel contrastare questa emergenza crescente tra le nuove generazioni.

