Cocaina già a 20 anni dipendenza da crack in crescita Si amplia il progetto di prevenzione di San Patrignano

I dati dell’Osservatorio San Patrignano 2025 rivelano un preoccupante aumento delle dipendenze tra i giovani, con il 20,7% dei nuovi ingressi tra maggio 2024 e aprile 2025 che risultava positivo alla cocaina o al crack. Questa crescente emergenza richiede interventi concreti e campagne di prevenzione rafforzate per proteggere le future generazioni e contrastare efficacemente questa drammatica escalation.

