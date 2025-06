Cocaina alcol e gioco d' azzardo | dipendenze in aumento a Roma e nel Lazio Tutti i dati

A Roma e nel Lazio, le dipendenze come cocaina, alcol e gioco d'azzardo stanno crescendo in modo preoccupante. Secondo la Relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze, sempre più persone si rivolgono ai servizi pubblici, evidenziando un aumento dei casi di disturbo da uso di sostanze e comportamenti compulsivi. Questo scenario richiede attenzione e interventi mirati per affrontare una realtà in espansione che tocca molte vite e strutture sociali.

A Roma e nel Lazio aumentano le persone in carico ai servizi pubblici per uso di sostanze illecite, alcol e gioco d'azzardo. Il dato arriva dalla Relazione annuale sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio, da cui emergono numeri importanti. I nuovi accessi per disturbo uso di cocaina (Duc) e.

