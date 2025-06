Cobolli si arrende a Zverev | eliminato ai quarti di Halle Ma oggi è lui il terzo violino del tennis azzurro

Seppur sconfitto da Zverev ai quarti di Halle, Flavio Cobolli dimostra di essere una promettente stella del tennis italiano, pronto a brillare nei prossimi grandi appuntamenti. Con il sorriso e la determinazione, si conferma il terzo violino del nostro panorama tennistico, dietro a Sinner e Musetti. A Wimbledon, Cobolli sarà sicuramente uno dei protagonisti da tenere d’occhio, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Finisce ai quarti l’avventura di Flavio Cobolli sull’erba tedesca di Halle. Sconfitto in due set – combattuti – da Alexander Zverev, padrone di casa e numero 3 al mondo: 6-4, 7-6 in un’ora e 43 minuti. Cobolli lascia Halle dopo una battaglia e con il sorriso stampato sul viso: oggi è lui il terzo violino del tennis azzurro, dietro Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Lo dicono i risultati, lo dice soprattutto la classifica: a Wimbledon Cobolli sarĂ testa di serie, perchĂ© è certo lunedì prossimo di essere ancora numero 24 al mondo (a meno di vittoria di Lehecka al Queen’s). Articolo in aggiornamento L'articolo Cobolli si arrende a Zverev: eliminato ai quarti di Halle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cobolli si arrende a Zverev: eliminato ai quarti di Halle. Ma oggi è lui il terzo violino del tennis azzurro

