Cobolli si arrende a Zverev | dopo Sinner eliminato anche lui

Dopo l’eliminazione di Sinner, anche Cobolli si arrende a Zverev ai quarti di finale di Halle, lasciando l’Italia senza rappresentanti in corsa. Un turno difficile per il tennis italiano, che vede il tedesco dominare sulla scena dopo aver battuto Sonego e ora Cobolli. La sfida tra campioni si conclude con un successo schiacciante: Zverev avanza verso le semifinali, mentre l’Italia spera in migliori fortune future.

ATP 500 Halle, dopo Sinner fuori anche Cobolli: l’italiano sconfitto in Germania da Zverev ai quarti di finale. Piove sul bagnato per il tennis italiano, con l’uomo di casa Zverev, che dopo aver superato Sonego ieri, è riuscito nel superare un altro italiano. Saluta di fatto la Germania Flavio Cobolli, che giunto ai quarti di finale del torneo non può nulla dinanzi al tedesco. Vittoria in tre set contro Sonego e in soli due set oggi contro Cobolli, che portano Zverev alla semifinale dell’ ATP 500 di Halle. Finisce dunque qua dopo la sconfitta di Sinner contro Bublik, anche il percorso dell’ennesimo tennista italiano in Germania. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: cobolli - zverev - sinner - arrende

ATP Amburgo 2025, svelato il tabellone: Zverev la stella, ci sono Darderi e Cobolli - Il tabellone dell'ATP 500 di Amburgo 2025 è finalmente svelato, con Alexander Zverev, stella del torneo, pronto a brillare.

Il numero 1 al mondo, nervoso e insolitamente falloso, si fa sorprendere dal kazako: 6-3, 3-6, 4-6. Nel pomeriggio Sonego si arrende solo al tiebreak a Zverev. Avanti Cobolli Vai su Facebook

#NEWS - #ATPHalle, #Sinner fuori già agli ottavi: #Bublik lo elimina in tre set Finale 6-3, 3-6, 4-6 Sull’erba tedesca il numero 1 del mondo sbaglia troppo e perde a sorpresa con il kazako #Cobolli già ai quarti: battuto #Shapovalov #Sonego si arrende a #Zver Vai su X

Un super Sonego si arrende solo al tie-break decisivo: Zverev ai quarti con Cobolli; Halle, l'Italia avanza con Cobolli. Sonego sogna con Zverev ma si arrende al tiebreak del terzo; Sinner irriconoscibile, ad Halle sorride Bublik.

Cobolli si arrende in due set a Zverev, il tedesco è in semifinale ad Halle - Alexander Zverev batte in due set Flavio Cobolli e accede alla semifinale dell'ATP 500 di Halle dove sfiderà Daniil Medvedev ... Riporta msn.com

Zverev e il retroscena svelato sul malessere in campo contro Cobolli: "Non mi era mai capitato, mi sono sentito..." - Il tedesco, nel corso del secondo game della partita, si piega sulla racchetta e corre negli spogliatoi: ecco cosa è successo ... Secondo corrieredellosport.it