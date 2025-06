Cobolli lotta ma cede a Zverev in due set Il tedesco in semifinale affronterà Medvedev

Sul cemento di Halle, il talento di Zverev si conferma dominante: nonostante un iniziale problema intestinale, il tedesco supera Cobolli in due set e si prepara a sfidare Medvedev in semifinale. Un match ricco di emozioni, dove la determinazione ha prevalso, segnando un passo decisivo verso la conquista finale. La battaglia tra i campioni promette spettacolo e adrenalina, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo punto.

Nonostante l'iniziale problema intestinale, Sascha supera Flavio nei quarti di finale di Halle con il risultato di 6-4 7-6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli lotta, ma cede a Zverev in due set. Il tedesco in semifinale affronterà Medvedev

