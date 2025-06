Cna Gramuglia ancora presidente Confermato il direttore Pazzaglia

In un clima di fiducia e rinnovato entusiasmo, CNA Bologna riconferma alla guida Antonio Gramuglia, presidente di lunga esperienza e leader nel settore delle chiusure tecniche. Con la sua presenza stabile e quella di Claudio Pazzaglia come direttore generale, l’associazione si prepara a affrontare nuove sfide e opportunità per sostenere le imprese locali. La loro leadership promette un futuro ancora più prospero e innovativo per tutta la comunità imprenditoriale.

Antonio Gramuglia, 65 anni, è stato confermato Presidente di Cna Bologna. La sua elezione è avvenuta ieri nell’Assemblea dell’associazione, al Dumbo di via Casarini. La sua azienda, Isea, è in attivitĂ da oltre 70 anni ed è specializzata nella realizzazione di chiusure tecniche per l’edilizia industriale e commerciale. Conferma anche per Claudio Pazzaglia a Direttore generale della Cna di Bologna. Insieme a loro, ovviamente, sono stati rinnovati gli organi della presidenza e della direzione. "Faremo crescere Cna, affinchĂ© sia piĂą attiva, viva, moderna e digitale, attenta ai giovani. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cna, Gramuglia ancora presidente. Confermato il direttore Pazzaglia

In questa notizia si parla di: gramuglia - presidente - confermato - direttore

Cna, Gramuglia ancora presidente. Confermato il direttore Pazzaglia; Antonio Gramuglia confermato Presidente CNA Bologna; Cna, un bilancio in piena salute. Crescono nuovi soci e fatturato: Sono i frutti di strategie giuste.

Antonio Gramuglia confermato Presidente CNA Bologna - Ieri sera al Dumbo si è svolta l’assemblea elettiva CNA Bologna Gramuglia: “Faremo crescere CNA, affinché sia più attiva, viva, moderna e digitale, attenta ai giovani” Il Sindaco Lepore: “Grazie agli ... Lo riporta renonews.it

Gramuglia: "Aiutiamo chi ospita i profughi" - ma anche come risposta al desiderio dei nostri associati", racconta Antonio Gramuglia (foto), presidente di Cna Bologna. Come scrive ilrestodelcarlino.it