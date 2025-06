Climate Station | gaming e VR per comprendere i cambiamenti climatici – Il video

Immergiti in Climate Station, un'esperienza innovativa che unisce gaming e realtà virtuale per sensibilizzare sui cambiamenti climatici. Promossa da Sony Interactive Entertainment nell'ambito dell'Alleanza Playing for the Planet, questa piattaforma offre un modo coinvolgente e interattivo per capire le sfide ambientali del nostro tempo. Unitevi a questa rivoluzione digitale e scoprite come il gaming può diventare un potente strumento di consapevolezza e azione.

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment (SIE) continua a lavorare per l'Alleanza Playing for the Planet con il lancio ufficiale di Climate Station. Nel 2019, in occasione del Vertice sul Clima, SIE è stata invitata a collaborare con le Nazioni Unite per contrastare i cambiamenti climatici attraverso l'Alleanza Playing for the Planet, che riunisce i leader . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

