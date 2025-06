Clima teso a Prato | Bugetti poche parole | Non mi sottrarrò a nessun riscontro

A Prato, il clima politico resta teso e incandescente, con il primo consiglio comunale post-crisi giudiziaria che evidenzia divisioni e scontri. La sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, affronta un dibattito acceso, rivendicando la sua posizione di fronte alle accuse. In un contesto così complesso, la città si prepara a un confronto che potrebbe segnare il suo futuro politico, senza che nessuno possa sottrarsi al responso dei fatti.

Prato, 20 giugno 2025 – Il primo consiglio comunale dopo il terremoto giudiziario che ha travolto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti – indagata per corruzione con una richiesta di arresti domiciliari ancora in sospeso – si è trasformato in un terreno di scontro politico. Come promesso, Bugetti si è presentata in aula e ha risposto all’unico question time ammesso, quello presentato dalla capogruppo del Pd Monia Faltoni. Gli altri 12 interrogativi, tutti dell’opposizione e relativi all’inchiesta in corso, sono stati dichiarati inammissibili dalla segreteria generale. A quel punto, l’intera opposizione ha deciso di entrare solo dopo l’appello e poi abbandonare l’aula in segno di protesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clima teso a Prato: Bugetti, poche parole: “Non mi sottrarrò a nessun riscontro”

