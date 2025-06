Clima soffre di ‘ecoansia’ il 67% dei giovani nel mondo

L’emergenza climatica sta lasciando un segno profondo sui giovani di tutto il mondo. Il 67% manifesta ecoansia, una preoccupazione crescente che non spegne però la speranza: il 72% crede ancora nel potere dell’azione e del cambiamento. Inoltre, oltre sei giovani su dieci considerano le competenze verdi come chiave per nuove opportunità professionali. È fondamentale trasformare questa ansia in azione concreta per un futuro sostenibile.

