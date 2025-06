Clayface è stato messo in lavorazione perché il DCU aveva bisogno di contenuti

Clayface è stato messo in lavorazione per arricchire il catalogo del DCU, rispondendo alla richiesta di contenuti freschi e coinvolgenti. James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha chiarito che il personaggio non appartiene a Elseworlds, ma rappresenta un elemento essenziale per espandere l’universo cinematografico. Con l’attore Tom Rhys Harries pronto a dar vita al villain, il progetto promette di portare nuove emozioni sul grande schermo. Restate sintonizzati per scoprire come questa avventura prenderà forma!

Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha affermato che Clayface è stato aggiunto al catalogo di “ Gods and Monsters ” del DCU perché il franchise aveva bisogno di “contenuti” e spiega perché non è un titolo di Elseworlds. All’inizio di questa settimana, è emersa la notizia che l’attore gallese Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale nel film Clayface dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan ( La caduta della casa degli Usher ), con James Watkins alla regia. Clayface non era tra i progetti annunciati dai DC Studios all’inizio del 2023, il che lo rende un’aggiunta a sorpresa al programma “ Capitolo 1 – Dei e mostri “. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

