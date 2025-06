Classifica FIMI | Alessandra Amoroso in vetta negli album Anna nei singoli

Due straordinarie artiste dominano la scena musicale italiana, confermando il loro talento e la loro popolarità. Alessandra Amoroso conquista il vertice degli album con "Io non sarei", mentre Anna si impone ai primi posti dei singoli con "Désolée". Questi successi sottolineano come, anche in un panorama in continua evoluzione, certe voci riescano a rimanere insostituibili. La musica italiana si arricchisce di passioni autentiche, pronte a conquistare ancora di più i cuori degli ascoltatori.

Due donne in cima nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 13 a giovedì 19 giugno 2025. Alessandra Amoroso si impone subito alla #1 degli album con il suo nuovo lavoro Io non sarei. Lo stesso accade per Anna, che debutta in vetta ai singoli con Désolée. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. Luchè – Nessuna. Capo Plaza feat. Bresh & Tony Effe – Non basta mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI: Alessandra Amoroso in vetta negli album, Anna nei singoli

