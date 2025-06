Clamoroso colpo di fortuna gratta e vince un milione di euro Record a Castelnuovo

Un colpo di fortuna epocale ha scosso Castelnuovo di Garfagnana: un giocatore, con una semplice giocata plurima al MillionDay, si è aggiudicato il jackpot record di un milione di euro. Un evento che ha fatto parlare tutta la Toscana, trasformando questo piccolo comune in protagonista di una delle vincite più spettacolari di sempre. E la buona sorte sembra aver deciso di restare, portando ancora più emozioni e sorprese nel cuore di questa affascinante località.

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 20 giugno 2025 – Incredibile, ma vero. Ancora una cifra da capogiro vinta a Castelnuovo di Garfagnana: un milione di euro grazie al MillionDay. Ieri, giovedì 19 giugno, nell'estrazione delle 20.30, con una giocata plurima, un giocatore toscano si è aggiudicato la vincita massima, quella appunto da un milione di euro. Non è la prima. Nel solo mese di giugno questo piccolo comune in provincia di Lucca, che conta 5.553 abitanti, si è reso protagonista per un'altra clamorosa vincita, quella da 2 milioni di euro conquistati grazie a un Gratta e vinci da 10 euro. Sempre nella provincia di Lucca, ma a Capannori, sono stati invece vinti ben 500mila euro.

