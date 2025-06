Clamorosa vincita in una ricevitoria | gratta un tagliando da 5 euro e ne vince 500mila La fortunatissima giocata in un alimentari e tavola calda di Sgurgola

Una semplice visita all’alimentari di Sgurgola si è trasformata in una vera e propria fortuna: un cliente ha grattato un biglietto da 5 euro e ha scoperto di aver vinto ben 500.000 euro! La notizia ha stupito tutti, anche i proprietari del negozio, che hanno appreso la grande vincita solo al momento della chiamata dei giornalisti. Un colpo di fortuna che dimostra come la vita possa cambiare in un attimo, lasciandoci credere ancora nei sogni.

Un colpo fortunato ha cambiato la vita di un giocatore di Sgurgola, un piccolo comune in provincia di Frosinone, che ha vinto 500.000 euro grazie a un Gratta e Vinci della serie "Miliardario New". Il tagliando è stato acquistato in un negozio di alimentari, coi proprietari che sono venuti a saperlo quando sono stati contattati dai giornalisti. La fortunata scoperta. L'episodio è avvenuto a metà giugno, quando i due proprietari, Sandro e Barbara, hanno ricevuto la notizia dell'incredibile vincita. Un colpo di fortuna che arriva dalla Sgurgola. La vincita da mezzo milione di euro arriva dal cuore di Sgurgola, nella provincia di Frosinone, una zona che non è solita registrare eventi simili.

In questa notizia si parla di: gratta - tagliando - euro - clamorosa

