Città senz’acqua per 30 ore Rabbia polemiche e disagi

Assisi si è risvegliata senza acqua per quasi 30 ore, un disservizio che ha scatenato rabbia e polemiche tra cittadini e amministratori. Una gestione poco trasparente e informazioni frammentate hanno aggravato la frustrazione di chi ha dovuto affrontare il disagio. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla pianificazione e comunicazione dei servizi fondamentali. Ma cosa si può fare per evitare che simili emergenze si ripetano?

Assisi (Perugia), 20 giugno 2025 – Città senza acqua per quasi trenta ore – in alcuni casi anche più – fra disagi e polemiche per la gestione di quanto è accaduto. Con informazioni circolate con il contagocce. Tutto è iniziato giovedì, nella primissima mattinata, quando molte vie si sono ritrovate a secco, con Umbra Acque S.P.A. che aveva annunciato l’interruzione delle forniture sino alle ore 15. Con il passare del tempo, però, l’attesa si è prolungata, sino a ieri mattina, quando, intorno alle 11, il servizio idrico ha ripreso a funzionare, ad eccezione di via Madonna dell’Olivo. Una situazione che ha creato non pochi disagi per le necessità quotidiane dei residenti e dei visitatori, delle strutture ricettive e ristorative, dei negozi, delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Città senz’acqua per 30 ore”. Rabbia, polemiche e disagi

