Citroën stop immediato a 28.000 auto in Europa per airbag difettosi

Citroën ha emesso un allarme senza precedenti, imponendo lo stop immediato di circa 28.000 vetture in Europa, tra cui C3 e DS3, a causa di airbag Takata difettosi. Questa misura drastica evidenzia la gravità del rischio per la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. Se possiedi uno di questi modelli, è fondamentale verificare subito la tua auto per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari. La tua attenzione può fare la differenza.

Allarme sicurezza: Citroën impone lo "stop drive" a quasi 28.000 C3 e DS3 in Europa per airbag Takata difettosi. Verificate subito la vostra auto La minaccia è gigantesca ed estremamente pericolosa. Citroën ha lanciato un allarme senza precedenti. Quasi 28.000 vetture dei modelli C3 e DS3, prodotte tra il 2009 e il 2018 e dotate di airbag Takata difettosi, devono essere fermate immediatamente. I proprietari riceveranno una lettera raccomandata con una perentoria richiesta di "stop drive", un divieto di circolazione che non ammette repliche.

L'invito è rivolto ai bergamaschi proprietari di Citroën C3 e DS3 immatricolate tra il 2009 e il 2019, interessati dalla vicenda