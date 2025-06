Cirque du Silos il 21 giugno l' evento per ricordare un magazzino che è diventato molto di più

Il 21 giugno, il Cirque du Silos riaccende i riflettori su un simbolo della storia cittadina: il magazzino che, da “232”, è diventato molto di più. Dopo anni di silenzio, i cancelli del Silos si sono riaperti, inaugurando con Alegría. In questa giornata speciale, piazza Libertà si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, dove cittadini, artisti e appassionati si confronteranno sul significato profondo di questa struttura iconica per la nostra comunità.

