Circolo tennis | Struttura nel degrado il progetto di via Beni non convince

In un contesto di crescente preoccupazione per il degrado e l'incertezza, il progetto di trasferimento del vecchio circolo tennis di Fermo ha suscitato scalpore e divisioni. Dopo mesi di silenzio e discussioni, arriva una proposta che potrebbe rivoluzionare il cuore sportivo della cittĂ . Ma quanto questa soluzione sarĂ realmente vantaggiosa per le nuove generazioni di tennisti? Scopriamolo insieme, analizzando i pro e i contro di questa inattesa svolta.

Fermo, 20 giugno 2025 – Una rivoluzione di cui nessuno sapeva nulla, che arriva dopo mesi di chiacchiere e nessuna certezza. Così il consigliere Pd, Pierluigi Malvatani, commenta la situazione che vede al centro il vecchio circolo tennis cittadino, unica realtĂ di Fermo da decenni, a formare le nuove generazioni dei tennis. Malvatani era all’incontro che la ditta di Ramadori ha organizzato per presentare l’idea di un trasloco del circolo ai consiglieri comunali, Malvatani si dice del tutto perplesso e ha sottolineato: “Per noi era la prima volta che vedevamo il progetto, assurdo che non ci fosse la giunta, il sindaco, quello che poi saranno chiamati a decidere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince”

In questa notizia si parla di: circolo - tennis - struttura - degrado

Il Circolo Tennis Chieti sfida il CT Maggioni nel secondo match casalingo di Serie B2 - Domenica 18 maggio, il Circolo Tennis Chieti si prepara a dare il massimo nel secondo match casalingo della Serie B2 maschile, sfidando il CT Maggioni di San Benedetto del Tronto.

Due campi da tennis, strutture all’aperto per la convivialità del “dopo partita” e un domani un club per rilanciare il tennis savonese. Il progetto per la seconda vita dell’ex bocciodromo “La Familiare” in via Scarpa tra corso VittorioVeneto e corso Viglienzoni, c’è. - facebook.com Vai su Facebook

Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince”; Savona, un centro sportivo con campi da tennis al posto dell’ex bocciofila La Familiare; Ponterosso, nel degrado l’icona del tennis dei campioni: «Ma adesso partiamo con la gara».

Circolo tennis: “Struttura nel degrado, il progetto di via Beni non convince” - “Fermo devo avere il suo grande circolo tennis ma ancora una volta abbiamo sbagliato a mandare in rovina una struttura pubblica per poi svenderla, come è stato fatto per la Casina delle Rose, per la ... Da ilrestodelcarlino.it

Presentato il progetto del nuovo circolo tennis, la giunta diserta l’incontro - A pensarci sembra che il circolo tennis sia stato in via Crollalanza da sempre, ci sono cresciute generazioni di ... Lo riporta msn.com