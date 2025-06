Circolo degli Artisti dieci anni dopo i sigilli il locale resta chiuso

Dopo dieci anni di silenzio forzato, il Circolo degli Artisti si trova ancora chiuso, un vuoto colossale nel cuore della vita culturale romana. Un tempo ritrovo vibrante di musica, arte e incontri, ora si presenta come un simbolo di attesa e speranza. La storia di questo luogo iconico continua a scrivere pagine di resilienza e rinascita, mantenendo viva la promessa di un possibile ritorno.

Dieci anni senza Circolo degli Artisti. Da due lustri niente più concerti rock, né proiezioni all'aperto. Niente birre alla spina e presentazioni di libri. Il dissequestro provvisorio Il locale, per diciassette anni un punto di riferimento per migliaia di giovani, resta desolatamente off.

I problemi che nel 2015 portarono al sequestro del locale non sono ancora stati risolti.

Dal 1998 al 2015 è stata la sede del Circolo degli Artisti, locale che ha fatto la