Circo Paradiso al Teatro Tor Bella Monaca il 21 giugno

Il 21 giugno, il Teatro Tor Bella Monaca si trasforma in un palcoscenico magico con "Circo Paradiso", una commedia musicale tragicomica che sfida i confini tra realtà e fantasia. Questa performance metaforica celebra l’arte circense come un tramonto straordinario, narrando la sottile linea che divide cielo e terra, palco e quotidianità. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino di un’arte che ci invita a sognare oltre i limiti.

