Circa duemila persone hanno sfilato lungo l' Adige a Legnago per dire basta alla violenza sulle donne

In un’atmosfera di solidarietà e determinazione, oltre duemila cittadini si sono riuniti lungo l’Adige a Legnago per dire basta alla violenza sulle donne. Una manifestazione silenziosa ma carica di significato, che ha attraversato la golena destra del fiume per rafforzare il messaggio di rispetto e tutela. La partecipazione numerosa testimonia l’impegno collettivo nel promuovere una società più giusta e sicura: insieme, facciamo sentire la nostra voce contro ogni forma di violenza.

Una manifestazione silenziosa, ma dal messaggio forte e deciso ha attraversato ieri sera, giovedì 19 giugno, la golena destra dell’Adige a Legnago. Più di duemila persone si sono date appuntamento per dire «basta alla violenza sulle donne», rispondendo all’appello della Commissione pari. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Circa duemila persone hanno sfilato lungo l'Adige a Legnago per dire basta alla violenza sulle donne

In questa notizia si parla di: duemila - persone - adige - legnago

Nella stagione fredda duemila interventi di assistenza a persone senza dimora - Durante la stagione fredda, sono stati realizzati duemila interventi di assistenza per le persone senza dimora a Venezia, specialmente nella terraferma.

Al corteo di Legnago organizzato dopo lo stupro di una 40enne perpetrato da un magrebino, il quale avrebbe molestato anche altre donne, non vedo le bandiere delle femministe. Ah già, vero! Vai su X

Circa duemila persone hanno sfilato lungo l'Adige a Legnago per dire basta alla violenza sulle donne; LEGNAGO, OLTRE DUEMILA IN MARCIA SULL’ARGINE: UN GRIDO DI DOLORE, RABBIA E RISCATTO CIVILE DOPO LO STUPRO.[VIDEO]; «Basta violenza sulle donne», in duemila sfilano silenziosamente lungo la golena dell'Adige.

Dopo lo stupro di Legnago, la risposta: in 2mila assieme per dire “basta” - Un fiume di persone, oltre duemila, si è unita dopo lo stupro di Legnago per attraversare l’Adige e dire "Basta violenza sulle donne" ... Come scrive veronaoggi.it

Stuprata sull’argine di Legnago, in mille al corteo «Un grido di rabbia, dolore e amore» - Abbiamo marciato per una donna che ha l’anima trucidata e per quelle persone che hanno paura di uscire di casa e che si ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it