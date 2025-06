CIO il commiato di Thomas Bach | I Giochi di Parigi appartengono ad una nuova era

Con il Commio di Thomas Bach che si avvia verso il capitolo finale, le Olimpiadi di Parigi 2024 si rivelano come il simbolo di un’epoca rivoluzionaria. La relazione conclusiva del CIO sottolinea come questi giochi abbiano segnato nuove frontiere in termini di uguaglianza, sostenibilità e innovazione. Un’eredità che guarda al futuro, pronti a scrivere il prossimo capitolo sotto la guida di Kirsty Coventry.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha diramato la relazione conclusiva del 2024, che segna il passo d’addio di Thomas Bach alla presidenza, in attesa del vero e proprio passaggio di consegne a Kirsty Coventry. Le Olimpiadi di Parigi 2024 vengono definite come “ I Giochi di una nuova era “: “ I Giochi Olimpici di Parigi sono stati il fulcro di un anno straordinario, con nuovi parametri per l’uguaglianza di genere, la sostenibilità e l’impegno digitale, con la piena parità di genere sul campo di gioco, una portata digitale da record ed una riduzione del 50% delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla media di Londra 2012 e Rio 2016 “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CIO, il commiato di Thomas Bach: “I Giochi di Parigi appartengono ad una nuova era”

