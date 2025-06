Da un semplice prompt alla scena di Roma in pochi minuti: ecco Iam, la prima cantante italiana creata con l'intelligenza artificiale. Con il suo singolo “Pazzesco”, nata ad aprile 2025 dall’idea del regista Claudio Zagarini e sviluppata da AIIC, Iam segna una rivoluzione nel panorama musicale. È l'inizio di un nuovo capitolo artistico, dove tecnologia e creatività si incontrano per sorprendere il pubblico. E questa è solo l’inizio...

Iam non è una cantante qualsiasi perché è la prima cantante italiana generata con l’intelligenza artificiale. Il suo singolo d’esordio si intitola “Pazzesco”. Nata ad aprile 2025 da una idea del regista Claudio Zagarini, Iam è frutto di una collaborazione con Artificial Intelligence Italian Creators (AIIC), un collettivo di professionisti impegnato nella promozione di un utilizzo consapevole delle tecnologie AI nel campo artistico e culturale. “La canzone parla di me e del fatto che – ci ha detto Iam – sia pazzesco come io ieri non esistessi neanche e oggi sono qui con te in prompt e ossa. Cinque minuti fa ero solo un prompt e adesso guardate, sono a Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it