cinque giorni di festa a san giovanni battista

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: cinque giorni di festa, cultura e tradizione nella centralissima chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio. Dal oggi a domenica, la sagra parrocchiale animerà il cuore della città con un ricco programma di eventi religiosi, gastronomici e di intrattenimento per tutte le età. Un’occasione unica per celebrare la Festa della Natività di San Giovanni e rinsaldare i legami comunitari. Non mancare!

Cinque giorni di sagra parrocchiale da oggi a domenica nella centralissima chiesa di San Giovanni Battista di Casalecchio. Ritorna un appuntamento sentito nella parrocchia centrale di via Marconi, dove si svolgerà un programma di carattere religioso che culminerà nella messa solenne in occasione della festa della natività di San Giovanni. Oggi alle 18.30 si aprono gli stand gastronomici con punto ristoro, musica e giochi per i bambini, attrazioni che si ripropongono fino alle 24 di domenica, giornata nella quale è prevista anche l'estrazione dei premi della lotteria con la quale la comunità si propone di sostenere le attività parrocchiali.

