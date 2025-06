Cinque giorni con la fiera di Spilamberto Sfilata inaugurale concerti mostre Luna Park E non mancherà un omaggio al grande Faber

Preparati a vivere cinque giorni di festa a Spilamberto, dove tradizione e divertimento si incontrano in un ricco calendario di eventi! Dalla sfilata inaugurale ai concerti, mostre e il Luna Park, ogni angolo della città si anima per celebrare la storica Fiera di San Giovanni Battista, giunta alla sua 153ª edizione. Un'occasione unica per scoprire le eccellenze locali e rendere omaggio al grande Fabrizio De André. Non perderti questa straordinaria manifestazione!

Da oggi a martedì 24, quando si festeggia il santo patrono del paese, Spilamberto (Modena) celebra la Fiera di San Giovanni Battista, iconica e vetusta manifestazione che inaugura la sua edizione numero 153. Le iniziative sono centinaia e sono dovute alle varie associazioni, dal Mercatino di via Obici – che ha curato il ricordo di Fabrizio de André - alle Botteghe di Messer Filippo che, coordinate dal Comune, offrono un programma non stop. Concerti, mostre, Luna Park, giochi per bambini, bancarelle di vario tipo invadono le strade e le piazze del centro, senza dimenticare ovviamente il valore religioso della festa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cinque giorni con la fiera di Spilamberto. Sfilata inaugurale, concerti, mostre, Luna Park. E non mancherà un omaggio al grande Faber

La storica Fiera di San Giovanni torna ad animare il centro di Spilamberto - paese, tra tradizioni autentiche, sapori irresistibili e momenti di festa che coinvolgono tutta la comunità.

