CineMind | il tramonto in bianco e nero di Lars von Trier

metafora potente che riflette il viaggio interiore di Joe, tra luci e ombre, in un film che sfida le convenzioni e invita a un profondo confronto con sé stessi. Con Cinemind, lasciati catturare dall'arte di Lars von Trier e scopri come il tramonto possa diventare un simbolo di rinascita e speranza.

"Forse la differenza tra me e le altre persone è che ho sempre chiesto di più al tramonto. I più spettacolari colori, quando il sole incontra l'orizzonte. Forse è questo il mio unico peccato". Così Joe (Charlotte Gainsbourg) si addentra nel suo abisso, incontra il proprio vuoto interiore e si apre alla possibilità di una nuova elaborazione. I colori di un tramonto, il sole che si accascia per lasciare spazio alla notte e risorge dal buio. Una sensazione che non satura, ha bisogno di maggior colore, più sfumature, deve essere più forte per placare quel dolore sedimentato e permettere di guardare l'oltre.

