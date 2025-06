Cinema Pd | Sangiuliano denunci in procura o sue parole propaganda politica

Le accuse rivolte a Gennaro Sangiuliano, direttore del cinema e della comunicazione Rai, hanno acceso un acceso dibattito politico. I Democratici in vigilanza chiedono che, di fronte a dichiarazioni così gravi, il dirigente si rivolga alla procura e sporga denuncia, per tutelare l'integrità dell'informazione pubblica. Una questione che mette in evidenza la delicatezza del rapporto tra politica, media e potere. La trasparenza resta il nostro faro per una democrazia sana.

(Adnkronos) – "'Quella del cinema è una lobby tanto potente quanto corrotta che me l'ha fatta pagare'. Davanti a queste dichiarazioni gravissime, il corrispondente Rai a Parigi, Gennaro Sangiuliano, dovrebbe recarsi in procura e sporgere denuncia, se ritiene di essere a conoscenza di fatti penalmente rilevanti". Così una nota dei componenti democratici in vigilanza Rai.

Ex ministro Sangiuliano: “Rexal Ford? Fatti mi danno ragione, denunciai ruberie nel cinema” - L'ex ministro Gennaro Sangiuliano torna a far parlare di sé, questa volta in merito alle recenti rivelazioni sul caso Rexal Ford e le presunte ruberie nel cinema italiano.

