Cinema musica e testimonianze con ’Sconfiniamo’

Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente tra cinema, musica e testimonianze di speranza: domani torna ‘Sconfiniamo’, la manifestazione promossa dalla Città di Grottammare in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. Un evento unico, organizzato con passione da Nuova Ricerca Agenzia Res e Refugees Welcome Italia, che aprirà le porte alle 18.15 al Kursaal. Non perdere l’occasione di scoprire storie che ispirano e uniscono.

Cinema, musica e testimonianze di accoglienza tornano domani per ‘ Sconfiniamo ’, la manifestazione che la Città di Grottammare promuove da anni in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato che ricorre oggi. Gli eventi di questa edizione, organizzati dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res insieme a Refugees Welcome Italia, prenderanno il via alle 18.15, nella sala convegni Kursaal, con la proiezione del documentario ‘ Dare – To take that first step ’ di Silvia Tonelli, prodotto da NoOx Worldwide. L’opera racconta il viaggio in Senegal di tre giovani protagonisti del panorama musicale afroitaliano, alla ricerca delle proprie radici e di nuove identità artistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it