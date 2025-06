Cinema musica e mostre per l’estate

dare da fare per offrire un’estate ricca di eventi, cultura e divertimento. Cinema all’aperto, musica live e mostre d’arte sono solo alcune delle proposte che trasformeranno il caldo in un’occasione di socializzazione e scoperta. Perché, nonostante il clima sfidi le nostre resistenze, con la giusta organizzazione possiamo vivere l’estate al massimo. E allora, prepariamoci a godere di un’estate indimenticabile!

Ricordate l’antico detto popolare? "Se vuoi patir le pene dell’inferno. Jesi d’estate. Cingoli d’inverno!". Niente altro che il riferimento al clima e alle temperature proibitive degli opposti periodi ‘incriminati’. Ora sul clima – mal comune. – non è che si possa fare granché, sul modo di far trascorrere a residenti e visitatori nella migliore maniera possibile pomeriggi e serate dei prossimi tre mesi, da anni le amministrazioni si danno da fare per offrire una gamma di eventi tra cinema, musica, teatro incontri e sport per ogni fascia di età e interesse. Ieri nella cornice unica delle sale di Palazzo Pianetti – da anni in pole position tra le bellezze da ammirare e far ammirare a turisti e visitatori vari – tenuta a battesimo dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, dai responsabili di Viva Servizi Estra e della Bcc di Ostra Vetere (presente a Jesi da 4 anni nella sede di Viale Treste) in qualità di sponsor e sostenitori, ospite d’onore il maestro Ezio Bartocci (inaugurata ieri alle 18 la personale ‘In corso d’opera’ aperta fino al 28 settembre) è stato presentato il programma ‘ Jesi si accende d’estate ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema, musica e mostre per l’estate

In questa notizia si parla di: cinema - musica - estate - mostre

Fotografia, cinema, giornalismo e musica: il programma di “Lampi di Genio” - Venerdì 16 maggio alle 15:30, la Cittadella Giudiziaria di Salerno ospiterà una nuova tappa del programma "Lampi di Genio".

PORDENONE: DAL 21 GIUGNO VIA AGLI EVENTI ESTIVI Al via da sabato l’estate pordenonese: grande musica internazionale, cultura, cinema, teatro, mostre,... Vai su Facebook

Torna Prato Estate! Un cartellone ricco di eventi per ogni età, la maggioranza gratuiti. Dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, ma anche talk, passeggiate immersive e mostre. Tutto il calendario su http://pratoestate.it Vai su X

Cinema, musica e mostre per l’estate; “Il Bosco Ritrovato 2025”: l'estate culturale gambettolese con Cinema, musica, teatro, burattini, mostre, giochi, gastronomia e Notti del Bosco; La mostra di Guido Harari apre un’estate di Castelnuovo con cinema, teatro, musica e sagre.

Cinema, musica e mostre per l’estate - "Un lavoro lungo e faticoso – così Brecciaroli – frutto di relazioni, di incontri, di contatti, di iniziative diverse, di linguaggi diversi, non abbiamo lasciato nulla di intentato per far vivere alla ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cinema, concerti e teatro. Scatta “Seregno d’Estate” - Dalle mostre fotografiche al jazz, dal grande cinema ai concerti, passando per spettacoli teatrali, incontri con gli autori, laboratori ... ilgiorno.it scrive