Cinema | morto a Firenze Mark Peploe sceneggiatore premio Oscar de L’ultimo imperatore

Il mondo del cinema piange la perdita di Mark Peploe, talentuoso sceneggiatore premio Oscar noto per il suo contributo a capolavori come “L’ultimo imperatore”. La sua scomparsa, avvenuta mercoledì 18 giugno 2025 a Firenze, ha suscitato grande dolore tra colleghi e appassionati. La famiglia ha ufficializzato la triste notizia al "The Guardian", rendendo omaggio a un maestro della narrazione cinematografica che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore. La sua eredità continuerà a vivere nelle sue opere e nei cuori di molti.

A dare notizia della sua scomparsa, avvenuta mercoledì 18 giugno 2025, è stata la famiglia con una comunicazione al quotidiano londinese "The Guardian"

