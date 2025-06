Un nuovo scandalo scuote il mondo del cinema italiano: fondi pubblici destinati a un film mai realizzato finiscono nelle mani di un regista-fantasma, Francis Kaufmann alias Rexal Ford, coinvolto in una tragedia a Villa Pamphili. La scoperta, rivelata dal quotidiano “Open”, ha scatenato l’indignazione del Ministero della Cultura, che condanna i parassiti e chiede trasparenza. È ora di fare luce su questo scandaloso caso di mala gestio, perché la cultura merita rispetto e legalità.

C’è indignazione al ministero della Cultura per la scoperta – fatta ieri dal quotidiano online “Open” – dei fondi stanziati, per un film mai realizzato, a una società che faceva capo al finto regista, assassino, F rancis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’uomo arrestato in Grecia e indagato per la donna e la bimba trovate morte Villa Pamphili. Nel 2020 ottenne un finanziamento di quasi un milione di euro di fondi pubblici attraverso un tax credit dal ministero ai Beni culturali per realizzare il suo film “Stelle della Notte”, ambientato nella Capitale: 863.595,90 euro. La pratica, secondo quanto riferisce il quotidiano, si sarebbe conclusa nel 2023, quando la somma è stata scontata in banca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it