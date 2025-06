Cinema e audiovisivo per nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission

Roma si prepara a brillare ancora di più nel panorama cinematografico e audiovisivo con l’inaugurazione della nuova Fondazione Film Commission, un progetto ambizioso che mira a trasformare il Lazio nel cuore pulsante del settore. Con una riforma strutturale all’avanguardia e il supporto di illustri rappresentanti istituzionali e culturali, questa iniziativa promette di aprire nuove strade di creatività e sviluppo. Il rinnovamento della Fondazione...

Roma, 20 giu. (askanews) – Inaugurata a Roma la nuova Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, un percorso di profonda riforma strutturale con l’obiettivo di diventare il polo del cinema e dell’audiovisivo di Roma e del Lazio, punto di riferimento per tutto il settore. Numerose personalità presenti alla serata, in rappresentanza delle Istituzioni, del mondo della cultura, del cinema e dello spettacolo. Il rinnovamento della Fondazione parte dal nuovo Consiglio di Amministrazione, appena nominato dai Soci Regione Lazio e Roma Capitale, che vede la Presidente Maria Giuseppina Troccoli, Christian Uva come Vicepresidente, e Lorenza Lei con il ruolo di Amministratore Delegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it