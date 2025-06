Cina Xi riceve il primo ministro neozelandese Luxon | le immagini dell’incontro

In un incontro storico a Pechino, il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha sottolineato l'importanza strategica dei legami commerciali tra Nuova Zelanda e Cina. Alla sua prima visita ufficiale nel paese asiatico, Luxon si è confrontato con il presidente Xi Jinping, rafforzando le alleanze economiche e diplomatiche. Mantenere rapporti solidi e collaborativi si rivela fondamentale per entrambe le nazioni nel contesto globale attuale, aprendo nuove opportunità di crescita e cooperazione.

In Cina il primo ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, ha sottolineato l'importanza dei legami commerciali del suo Paese con la Cina in un incontro venerdì a Pechino con il leader cinese Xi Jinping. Luxon, alla sua prima visita in Cina da quando è diventato primo ministro alla fine del 2023, è volato a Pechino dopo due giorni di incontri con funzionari e leader aziendali a Shanghai, il centro commerciale della Cina. Vuole mantenere sane relazioni commerciali con la Cina, un mercato importante per i prodotti neozelandesi, nonostante le differenze sulle questioni di sicurezza regionali e globali e il crescente divario della Cina con gli Stati Uniti.