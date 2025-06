Cina | vice premier accoglie multinazionali imprenditori che investono nel Paese

Il vice premier cinese He Lifeng ha recentemente affermato che la Cina apre le sue porte a multinazionali e imprenditori di tutto il mondo, invitandoli a investire e crescere nel Paese. Questa dichiarazione si inserisce nel quadro di un impegno deciso verso l’apertura di alto livello, mentre il Paese continua a consolidare il suo ruolo come hub globale degli affari. Un segnale forte di fiducia e opportunità per gli investitori internazionali.

Ieri il vice primo ministro cinese He Lifeng ha dichiarato che le multinazionali e gli imprenditori globali sono i benvenuti per investire e svilupparsi in Cina, mentre il Paese porta avanti con fermezza la sua apertura di alto livello. He, anche membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni intervenendo alla cerimonia di apertura della sesta edizione del Qingdao Multinationals Summit a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. La Cina portera' avanti con fermezza l'apertura di alto livello, creando un ambiente imprenditoriale di livello mondiale, e sostenendo fermamente il sistema commerciale multilaterale, ha dichiarato He.

