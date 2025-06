Cina | robot ballano a ritmo di pop etnico alla China-South Asia Expo

Alla China-South Asia Expo di Kunming, i robot si trasformano in ballerini etnici, muovendosi a ritmo di pop etnico e affascinando il pubblico con una performance sorprendente. Questa fusione tra tecnologia e cultura tradizionale apre nuove possibilità per il futuro dell'intrattenimento e dell'innovazione. Per scoprire di più e vedere il video incredibile, visitate il link originale su Agenzia Xinhua.

I robot si muovono a ritmo di musica etnica alla China-South Asia Expo che si tiene a Kunming, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629102862910282025-06-20cina-robot-ballano-a-ritmo-di-pop-etnico-alla-china-south-asia-expo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: robot ballano a ritmo di pop etnico alla China-South Asia Expo

In questa notizia si parla di: cina - robot - ritmo - china

Cina: robot per raccogliere gomma attirano interesse di esperti agricoli - In Cina, la recente innovazione dei robot raccolta-gomma ha catturato l'attenzione di esperti agricoli.

Ecco il robot che fabbrica droni. Così la Cina produce le armi del futuro; Mentre l'Occidente litiga sui dazi, la Cina costruisce il più grande esercito di robot; L’arma segreta della Cina contro i dazi degli Usa: un esercito di robot.

Ecco il robot che fabbrica droni. Così la Cina produce le armi del futuro - La China Academy of Space Technology (CAST) ha trasformato la produzione di droni e ridotto considerevolmente ogni margine di errore. Si legge su msn.com

L’arma segreta della Cina contro i dazi degli Usa: un esercito di robot - In tutta la Cina, gli stabilimenti sono in piena fase di rinnovamento: ingegneri ed elettricisti lavorano a ritmo serrato per installare robot che, operando all ... Secondo msn.com