Cina | padiglione su industria del caffe’ alla China-South Asia Expo

Alla China-South Asia Expo di Kunming, l’industria del caffè si presenta con un padiglione dedicato, simbolo di innovazione e tradizione. Espositori provenienti da tutto il mondo, come El Salvador, mostrano le eccellenze del settore, offrendo un’esperienza sensoriale unica ai visitatori. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di una delle bevande più amate, che sta conquistando sempre più il mercato globale, dimostrando come...

Un espositore (a sinistra) di El Salvador prepara il caffe’ per una visitatrice presso il padiglione dell’industria del caffe’ alla nona edizione della China-South Asia Expo a Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, oggi 20 giugno 2025. L’evento si e’ aperto ieri nella citta’, capoluogo della provincia, e durera’ fino al 24 giugno. La fiera di quest’anno prevede un padiglione dedicato all’industria del caffe’, che offre una vetrina completa della catena industriale del caffe’ dello Yunnan, dalla tostatura e lavorazione fino al confezionamento. Allo stesso tempo, sono state invitate alla fiera anche importanti aziende produttrici di caffe’ provenienti da Paesi come Panama, El Salvador e Pakistan. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: padiglione su industria del caffe’ alla China-South Asia Expo

