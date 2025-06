Cina | ministro Commercio tiene incontro video con commissario UE

Il dialogo tra Cina e Unione Europea si intensifica, testimoniando un impegno condiviso per stabilizzare e rafforzare le relazioni economiche globali. Il ministro cinese Wang Wentao e il commissario europeo Maros Sefcovic hanno affrontato questioni cruciali come l’indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici e i rimedi commerciali, aprendo nuove prospettive di collaborazione e dialogo. Una conferma che, in un mondo sempre più interconnesso, il confronto tra grandi economie è fondamentale per il futuro del commercio internazionale.

Il ministro cinese del Commercio Wang Wentao ieri ha tenuto un incontro in collegamento video con il commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza Economica Maros Sefcovic, secondo un comunicato pubblicato dal ministero cinese del Commercio. Le due parti si sono consultate in modo approfondito e professionale su questioni economiche e commerciali, tra cui l'indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici e altri casi di rimedi commerciali, il controllo delle esportazioni e l'accesso al mercato. Entrambe le parti hanno concordato di compiere sforzi congiunti per incontrarsi a meta' strada, svolgere un solido lavoro di preparazione economica e commerciale per l'importante agenda Cina-UE di quest'anno, e promuovere uno sviluppo sano, stabile e sostenuto delle relazioni economiche e commerciali Cina-UE.

