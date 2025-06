Cina | meteorologo Xu Jianmin vince premio piu’ prestigioso del WMO

Il mondo della meteorologia festeggia un grande traguardo: Xu Jianmin, pioniere cinese nel sistema satellitare meteorologico, ha vinto il prestigioso IMO Prize 2023. Il suo lavoro innovativo e il suo contributo ai servizi satellitari hanno rivoluzionato la previsione del tempo e la gestione delle emergenze climatiche. Per scoprire di piĂą su questa straordinaria carriera, visitate il video seguente e lasciatevi ispirare dalla sua storia di leadership e innovazione.

L'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ieri ha annunciato che il suo premio piu' prestigioso, l'International Meteorological Organization (IMO) Prize, sara' assegnato quest'anno a Xu Jianmin, figura pionieristica nello sviluppo del sistema satellitare meteorologico cinese e leader nell'applicazione e nei servizi di dati satellitari.

