Cina | maestro di lacca da Taiwan tramanda tradizione artistica di Fuzhou

Scopri la straordinaria arte della lacca di Fuzhou attraverso gli occhi di Huang Shou-kun, maestro taiwanese che si impegna a tramandare e innovare questa tradizione millenaria. La sua passione per le tecniche antiche e il desiderio di mantenere viva questa forma d’arte ci invitano a un viaggio tra storia e modernità . Per immergerti in questa affascinante cultura, visita il video completo al link qui sotto.

Huang Shou-kun e’ un artista della lacca proveniente da Taiwan, erede delle tecniche di pittura con lacca incorporea di Fuzhou. Spera di tramandare questa forma d’arte tradizionale e di permettere alla lacca di evolversi nel tempo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629133362913332025-06-20cina-maestro-di-lacca-da-taiwan-tramanda-tradizione-artistica-di-fuzhou Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: maestro di lacca da Taiwan tramanda tradizione artistica di Fuzhou

In questa notizia si parla di: lacca - taiwan - fuzhou - cina

