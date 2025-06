Cina-Italia | aziende unite per sviluppare patrimonio digitale promuovere scambi tra civilta’

Nel cuore dello Shougang Park di Pechino, le aziende culturali di Cina e Italia si sono unite per promuovere il patrimonio digitale e rafforzare gli scambi tra le civiltà. Attraverso progetti innovativi e collaborazioni strategiche, i due Paesi stanno costruendo un ponte culturale che valorizza e preserva il loro ricco patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questo salone rappresenta un passo importante verso un futuro di scoperte condivise e di reciproca crescita culturale, aprendo nuove strade di cooperazione internazionale.

Le aziende culturali di Cina e Italia recentemente hanno presentato una serie di progetti congiunti sul patrimonio digitale presso lo Shougang Park di Pechino, un polo culturale, sportivo e creativo costruito sul patrimonio industriale della citta’, segnando un nuovo passo avanti nella cooperazione culturale tra i due Paesi, rispettivamente con un gran numero di siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nel corso di un salone intitolato “Partenariato tra civilta’: cooperazione Cina-Italia sul patrimonio digitale”, lo Tsinghua Heritage Institute for Digitalization (THID) della Cina e Civita Mostre e Musei (Civita) dell’Italia hanno firmato un accordo per dare ulteriore impulso alla cooperazione in materia di patrimonio digitale, alla presenza di numerosi ospiti provenienti dai circoli culturali dei due Paesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Italia: aziende unite per sviluppare patrimonio digitale, promuovere scambi tra civilta’

Cina-Italia: viaggio culturale Hangzhou-Verona unisce romanticismo, patrimonio - "Cinaitalia" dà vita a un viaggio culturale tra Hangzhou e Verona, dove l'amore supera ogni confine. Le storie degli "Amanti farfalla" e della "Leggenda del serpente bianco" si intrecciano con il leggendario "Romeo e Giulietta", creando un ponte che unisce due città romantiche e celebra la ricchezza del patrimonio condiviso.

