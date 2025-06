Cina | figlia della maggiore di 3 gemelli di panda gigante compie 1 anno

In un mondo dove la natura ci regala sorprese meravigliose, il Chimelong Safari Park di Guangzhou celebra con gioia il primo compleanno di Meizhu, la dolce figlia di Mengmeng, la più grande delle rare gemelle di panda gigante. Un evento speciale che mette in luce la straordinaria unicità di questi tesori viventi. Scopri come questa festa incanta il cuore di tutto il mondo, sottolineando l’importanza della conservazione e dell’amore per queste meraviglie naturali.

Il Chimelong Safari Park di Guangzhou ha organizzato una festa di compleanno speciale per Meizhu. Si tratta della figlia di Mengmeng, la maggiore degli unici tre gemelli di panda gigante sopravvissuti al mondo.

