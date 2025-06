Cina | espositori internazionali colgono opportunita’ commerciali a China-South Asia Expo

La nona edizione della China-South Asia Expo a Kunming si conferma come un'opportunità imperdibile per gli espositori internazionali di intercettare nuovi mercati e instaurare partnership strategiche. Questo evento, punto di riferimento per rafforzare i legami tra la Cina e l’Asia meridionale, apre le porte a progetti innovativi e collaborazioni promettenti. Scopri di più visitando il video all’indirizzo: ...

La nona edizione della China-South Asia Expo si e' aperta ieri a Kunming, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. La fiera e' considerata una piattaforma chiave per rafforzare i legami economici e commerciali tra la Cina e le nazioni dell'Asia meridionale.

