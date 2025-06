Cina e Russia stabilizzatori? Telefonata tra Putin e Xi | Priorità è cessate il fuoco

In un mondo segnato da tensioni e negoziati delicati, le recenti telefonate tra Putin e Xi Jinping puntano a rafforzare gli accordi di stabilità tra Cina e Russia, con il focus su un cessate il fuoco in Ucraina. Il Cremlino ribadisce il ruolo di mediatori indispensabili, mentre a Ginevra Francia, Germania e UK si confrontano con l’Iran. Scopriamo come queste dinamiche geopolitiche plasmeranno il futuro globale.

Il Cremlino: Donald Trump non può rifiutare un nostro ruolo da mediatori. Oggi a Ginevra Francia, Germania e Uk fanno passerella con il ministro degli Esteri iraniano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cina e Russia stabilizzatori? Telefonata tra Putin e Xi: «Priorità è cessate il fuoco»

