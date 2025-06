La Cina invita gli Stati Uniti a seguire le parole di Donald Trump e ad agire di conseguenza, promuovendo un dialogo costruttivo e senza politicizzazione nel settore dell’istruzione. Mentre le tensioni tra le due potenze si intensificano, il governo cinese sottolinea l’importanza di mantenere aperti i canali di collaborazione per il beneficio reciproco e il progresso globale. La speranza è che le azioni riflettano le parole di accoglienza e apertura, fomentando un futuro di cooperazione educativa.

La Cina si oppone alla politicizzazione della cooperazione nel campo dell’istruzione e spera che gli Stati Uniti agiscano in base alle osservazioni del presidente Trump secondo cui gli studenti cinesi sono i benvenuti a studiare in America, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni in risposta a una domanda inerente durante un briefing quotidiano con la stampa, aggiungendo che la Cina sta seguendo gli sviluppi. La cooperazione tra Cina e Stati Uniti nel campo dell’istruzione e’ vantaggiosa per entrambe le parti, ha dichiarato Guo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it