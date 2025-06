Cina | amplia ferrovie transfrontaliere con Paesi vicini per maggior cooperazione

La Cina accelera nel potenziare le sue vie di collegamento transfrontaliere, rafforzando la cooperazione con i paesi vicini. Questa strategia non solo favorisce lo sviluppo economico regionale, ma anche sottolinea l'importanza della Belt and Road Initiative nel promuovere un'integrazione globale più stretta. Un passo decisivo verso un futuro di opportunità condivise, che rivela come le infrastrutture possano diventare il motore di una collaborazione internazionale sempre più solida e prospera. Per scoprire di più, guarda il video completo.

Mentre l'economia globale diventa sempre piu' integrata e la Belt and Road Initiative (BRI) continua a progredire, la costruzione di ferrovie transfrontaliere tra la Cina e i Paesi vicini sta offrendo nuove opportunita' di sviluppo.

